Fotografiaron al cometa 3I/ATLAS y notaron un crecimiento inesperado en su cola

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a su punto más cercano a la Tierra y deja un inesperado rastro de millones de kilómetros

Por La Nación / Argentina / GDA
Imagen del cometa tomada el 3 de noviembre. 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra y sorprendió a los astrónomos con el súbito crecimiento de su cola.
Imagen del cometa 3I/ATLAS tomada el 3 de noviembre (ESA/TGO /CaSSIS)







La Nación / Argentina / GDA

