Foto inédita del cometa 3I/ATLAS revela detalles únicos de su paso por el Sol

El telescopio Discovery registró la imagen cuando el cometa estaba a solo 210 millones de kilómetros del Sol

Por La Nación / Argentina / GDA
El cometa 3I/ATLAS se acercará a la Tierra el 19 de diciembre, luego de cruzar el Sol y ser fotografiado por un telescopio en Arizona.
El cometa 3I/ATLAS se acercará a la Tierra el 19 de diciembre, luego de cruzar el Sol y ser fotografiado por un telescopio en Arizona. (Qicheng Zhang/Observatorio Lowell)







