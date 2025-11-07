Foto inédita del cometa 3I/ATLAS revela detalles únicos de su paso por el Sol

El cometa 3I/ATLAS se acercará a la Tierra el 19 de diciembre, luego de cruzar el Sol y ser fotografiado por un telescopio en Arizona.

El cometa interestelar 3I/ATLAS fue captado en una fotografía inédita luego de su paso por el Sol. La imagen se obtuvo el 29 de octubre mediante el Telescopio Discovery del Observatorio Lowell, ubicado en Arizona, Estados Unidos.

El cuerpo celeste alcanzó el perihelio ese mismo día e inició su aproximación al punto más cercano con el Sol, el cual ocurrió dos días después. Durante ese periodo, el cometa se desplazó a solo 1,4 unidades astronómicas, es decir, 210 millones de kilómetros de la estrella. En ese momento, desapareció del campo visual de telescopios terrestres y sondas espaciales, ya que se situó en la cara oculta del astro con respecto a la Tierra.

A pesar de esa condición, el equipo del observatorio estadounidense logró registrar la imagen cuando el cometa se ubicaba a 16 grados del Sol y 5 grados sobre el horizonte. Esta captura representa la segunda fotografía del cometa, luego de una tomada por el Telescopio Hubble el 21 de julio.

El investigador postdoctoral Qicheng Zhang, del Observatorio Lowell, señaló que el cometa ya se desplaza en dirección a la Tierra. Desde su posición actual, se desplaza hacia el norte, alejándose del horizonte noreste.

Zhang explicó que será posible observar el halo de luz del cometa con telescopios pequeños, siempre que haya cielo despejado y un horizonte oriental bajo. Indicó que la visualización sería limitada al principio, pero podría volverse más clara en los próximos días.

3I/ATLAS es el tercer cometa interestelar que se ha detectado atravesando el sistema solar. Su velocidad alcanza los 210.000 km/h, y su trayectoria es notablemente plana y recta, según lo documentado por el equipo de investigación.

El 28 de octubre, Zhang reportó que el cometa experimentó un rápido aumento de brillo antes de alcanzar el perihelio, generando más luz azul que el Sol. El fenómeno fue atribuido a la emisión de gases, lo cual incrementó el brillo visible en las proximidades del astro.

El Telescopio Lowell Discovery es el más grande con capacidad para observar hacia las coordenadas específicas donde se encontraba el cometa. El equipo científico no descartó que otros astrónomos o aficionados hayan logrado una captura adicional, aunque no se conoce otra fotografía pública hasta el momento.

El 19 de diciembre, 3I/ATLAS llegará al punto más cercano a la Tierra, a una distancia de 270 millones de kilómetros. Esta fecha será clave para que los expertos puedan estudiar su estructura y composición, antes de que continúe su trayectoria hacia el exterior del universo.

