Fósiles microbianos en Marruecos desafían teorías sobre el origen de la vida en aguas profundas

Descubrimiento en Marruecos revela fósiles microbianos de más de 180 millones de años formados en aguas profundas, un hallazgo que desafía teorías sobre la vida primitiva

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos identificaron rastros microbianos en Marruecos que indican la existencia de vida quimiosintética en aguas profundas hace 180 millones de años. Imagen con fines ilustrativos.
Científicos identificaron rastros microbianos en Marruecos que indican la existencia de vida quimiosintética en aguas profundas hace 180 millones de años. Imagen con fines ilustrativos. (Canva /Canva)







