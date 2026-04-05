Ciencia

Fósiles humanos ocultos bajo el agua en Quintana Roo despiertan interés científico sobre antiguos rituales

Restos humanos encontrados en un cenote de Quintana Roo intrigan a científicos. Los análisis podrían revelar cómo vivían y morían los primeros habitantes del continente

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Por Silvia Ureña Corrales
Fósiles de hasta 10.000 años hallados en Quintana Roo son analizados en México para entender antiguos pobladores y posibles rituales.
Fósiles de hasta 10.000 años hallados en Quintana Roo son analizados en México para entender antiguos pobladores y posibles rituales. (INAH/INAH)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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