Descubren altar de sacrificios humanos con cráneos en obra ferroviaria en México y revela secretos toltecas: vea el video

Arqueólogos hallan altar con cráneos en Tula. El sitio revela sacrificios humanos y estructura urbana de la civilización tolteca.

Un hallazgo arqueológico en México reveló prácticas rituales de sacrificio humano y aportó datos sobre la organización urbana de la antigua ciudad de Tula. El descubrimiento ocurrió durante obras del tren de pasajeros entre Ciudad de México y Querétaro.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) localizó un altar de piedra asociado a sacrificios humanos. La estructura se ubica cerca de la zona arqueológica de Tula, en el estado de Hidalgo. Este sitio fue la capital del Imperio tolteca.

El monumento, conocido como momoztli, data del periodo Tollana entre los años 900 y 1150 d. C. En esa época, Tula funcionó como un centro político, militar y religioso relevante. El altar mide cerca de un metro cuadrado. Presenta tres niveles construidos con piedras como andesita y basalto.

Restos humanos evidencian rituales

Alrededor del altar, los especialistas encontraron cuatro cráneos humanos y huesos largos. Estos restos se ubicaron en tres lados de la estructura. La disposición sugiere ofrendas rituales vinculadas a sacrificios humanos.

Algunos indicios apuntan a decapitación. Uno de los cráneos aún mantenía conexión con la columna vertebral. Este detalle refuerza la interpretación ceremonial del sitio.

Los investigadores también hallaron objetos rituales. Entre ellos figuran láminas de obsidiana, fragmentos cerámicos y recipientes. Destaca una vasija colocada dentro de otra. Estos elementos confirman el uso simbólico del espacio.

El coordinador del proyecto, Víctor Francisco Heredia Guillén, explicó que aún no se logra identificar a las víctimas. Estudios futuros permitirán conocer edad, sexo, enfermedades y posible origen geográfico.

Claves sobre la antigua ciudad de Tula

El hallazgo incluyó restos de estructuras arquitectónicas cercanas al altar. Estas evidencias indican que el espacio formó parte de un patio central rodeado de edificaciones.

Los expertos consideran que estas construcciones pudieron pertenecer a la élite tolteca. También se asocian con complejos residenciales o palaciegos.

Tula se consolidó tras la caída de Teotihuacán en el siglo 6. Su auge ocurrió antes del ascenso de Tenochtitlán en el siglo 14. Durante ese periodo, la ciudad se convirtió en uno de los principales centros urbanos de Mesoamérica.

Valor del hallazgo arqueológico

La Secretaría de Cultura de México destacó la importancia de la arqueología preventiva en proyectos de infraestructura. Estas acciones permiten ampliar el conocimiento sobre civilizaciones antiguas.

Las autoridades indicaron que cada descubrimiento aporta información clave sobre la historia mesoamericana. Los materiales recuperados se trasladaron a laboratorios para análisis detallados.

El altar permanece bajo evaluación. Los especialistas definirán medidas para su conservación.

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