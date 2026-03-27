Ciencia

Descubren altar de sacrificios humanos con cráneos en obra ferroviaria en México y revela secretos toltecas: vea el video

Restos humanos y objetos ceremoniales hallados en Hidalgo evidencian rituales y aportan datos sobre la élite tolteca

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Arqueólogos hallan altar con cráneos en Tula. El sitio revela sacrificios humanos y estructura urbana de la civilización tolteca.
Arqueólogos hallan altar con cráneos en Tula. El sitio revela sacrificios humanos y estructura urbana de la civilización tolteca. (Gerardo Peña/INAH)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGMéxicoarqueología
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.