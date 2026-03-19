Ciencia

Hallazgo arqueológico en México: misteriosos relieves decapitados revelan el poder oculto de antiguas élites

Un descubrimiento en Tlaxcala abre nuevas preguntas sobre las élites indígenas y sus símbolos de poder en la época prehispánica. Las piezas revelan detalles poco conocidos

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Por Silvia Ureña Corrales
Descubren relieves epiclásicos en Tlaxcala con símbolos de poder y fertilidad. El sitio refuerza el estudio del pasado prehispánico.
Descubren relieves epiclásicos en Tlaxcala con símbolos de poder y fertilidad. El sitio refuerza el estudio del pasado prehispánico. (INAH/INAH)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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