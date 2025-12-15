Ciencia

Fósil de ‘Pie Pequeño’ podría corresponder a una nueva especie de ancestro humano, según estudio

Un estudio científico propone que el fósil podría pertenecer a una nueva especie de ancestro humano, tras revelar diferencias clave en su cráneo frente a otros australopitecos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores detectaron rasgos craneanos únicos en 'Pie Pequeño' que apoyan la hipótesis de una especie distinta de hominídeo en el sur de África.
Investigadores detectaron rasgos craneanos únicos en 'Pie Pequeño' que apoyan la hipótesis de una especie distinta de hominídeo en el sur de África. (Universidad La Trobe/Universidad La Trobe)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCFósilPie Pequeño
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.