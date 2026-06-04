Ciencia

Fósil de 415 millones de años confirma al mayor escorpión identificado por la ciencia

Un estudio científico confirmó que un depredador que vivió hace 415 millones de años, fue el mayor escorpión identificado hasta ahora y uno de los primeros gigantes terrestres

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Por O Globo / Brasil / GDA
Nuevos análisis resolvieron un debate de más de un siglo y confirmaron la identidad del mayor escorpión conocido por la ciencia.
Nuevos análisis resolvieron un debate de más de un siglo y confirmaron la identidad del mayor escorpión conocido por la ciencia. (Dunlop & Garwood/PeerJ/Dunlop & Garwood/PeerJ)







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