Fósil de 415 millones de años confirma al mayor escorpión identificado por la ciencia

Nuevos análisis resolvieron un debate de más de un siglo y confirmaron la identidad del mayor escorpión conocido por la ciencia.

Un estudio publicado el 2 de junio en la revista Palaeontology confirmó que Praearcturus gigas corresponde al mayor escorpión identificado hasta ahora. El animal vivió hace aproximadamente 415 millones de años en territorios que hoy forman parte de Inglaterra y Gales, mucho antes de la aparición de los dinosaurios.

Los fósiles de esta especie eran conocidos desde hace más de un siglo. Sin embargo, su clasificación permaneció en discusión durante décadas. Un nuevo análisis de varios especímenes permitió resolver el debate y ubicar al animal entre los mayores escorpiones prehistóricos registrados.

La investigación encontró una evidencia clave en Eramoscorpius, una especie descrita a partir de un fósil excepcionalmente conservado hallado en Canadá en 2015. Los científicos identificaron en ambos animales una estructura anatómica denominada esterno, caracterizada por una forma triangular alargada y un surco central.

Debido a que las dos especies comparten esa característica y pertenecen a una época similar, los investigadores concluyeron que Praearcturus gigas era efectivamente un escorpión.

Un depredador gigante en los primeros ecosistemas terrestres

Las estimaciones indican que Praearcturus gigas superaba un metro de longitud. Además, sus pinzas alcanzaban hasta 16 centímetros.

Ese tamaño lo convirtió en uno de los primeros grandes depredadores que ocuparon ambientes terrestres. Durante ese periodo, la vida fuera del agua aún era relativamente reciente y pocos animales habían alcanzado dimensiones comparables.

Según los autores del estudio, el cuerpo robusto del escorpión le permitía aprovechar una amplia variedad de presas. En tierra podía alimentarse de pequeños artrópodos que habitaban las llanuras inundables del período Devónico.

Los investigadores también plantean la posibilidad de que actuara como un depredador acuático. En ese entorno habría consumido peces y otros animales de gran tamaño.

Richie Howard, curador de artrópodos fósiles del Museo de Historia Natural de Londres y autor principal de la investigación, explicó que la especie vivió en una época en la que la vida terrestre apenas comenzaba. También señaló que los ancestros de reptiles, mamíferos y aves todavía permanecían en ambientes acuáticos. Según el especialista, la ausencia de grandes competidores pudo favorecer el crecimiento de este escorpión y permitirle dominar su entorno.

La identificación definitiva de Praearcturus gigas aporta información sobre uno de los procesos más importantes en la historia del planeta: la colonización de los ambientes terrestres por organismos complejos.

Durante el Devónico, pequeñas plantas comenzaron a expandirse por los continentes y desarrollaron adaptaciones que posteriormente dieron origen a los primeros bosques.

Hongos y artrópodos pequeños fueron algunos de los primeros habitantes de esos ecosistemas. La presencia de un depredador de gran tamaño sugiere que la transición de la vida desde el agua hacia la tierra fue más compleja de lo que se pensaba.

Persisten interrogantes sobre su evolución

A pesar de los avances, los científicos todavía enfrentan varias incógnitas sobre esta especie.

Fragmentos fósiles encontrados en Portishead, Inglaterra, sugieren que el animal pudo sobrevivir al menos 40 millones de años más. No obstante, esa relación aún no cuenta con una confirmación definitiva.

Los investigadores consideran que serán necesarios nuevos hallazgos para determinar si esos restos pertenecen realmente a Praearcturus gigas. También esperan aclarar aspectos relacionados con su biología, evolución y desaparición.

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