Más de 50 escorpiones aparecen dentro de una vivienda en Brasil y encienden las alertas familiares

Una infestación de escorpiones sorprendió a una familia en São Paulo. El caso encendió alertas sanitarias y motivó acciones urgentes de control.

Una familia del interior de São Paulo encontró más de 50 escorpiones dentro de su vivienda, una situación que generó alarma y obligó a tomar acciones inmediatas. El hecho ocurrió en Baguaçu, distrito de Olímpia, y afectó a un matrimonio con dos hijas menores de edad.

La dueña de casa, Paulina da Silva Marques, de 25 años, vivió momentos de tensión al detectar la presencia constante de los arácnidos. La preocupación aumentó por la convivencia con sus hijas, una de 2 años y otra de ocho meses, ante el riesgo de picaduras.

El primer escorpión apareció el 25 de octubre de 2025. La familia consideró el hallazgo como un hecho aislado. Sin embargo, días después inició la infestación. El 29 de octubre localizaron 25 escorpiones en menos de una hora, lo que generó pánico en el hogar.

Con el paso de los días, los animales continuaron apareciendo. En total, la familia contabilizó más de 50 ejemplares, la mayoría en la baranda, en esquinas y en las rendijas de las puertas. La zona representó un riesgo constante para las niñas, quienes solían jugar en ese espacio.

Los padres explicaron a las menores cómo actuar ante un posible encuentro. Les indicaron avisar de inmediato a los adultos. La hija mayor reaccionó con miedo ante la situación.

El matrimonio buscó explicaciones sin resultados. Revisaron la vivienda en busca de un nido, pero no hallaron un foco claro. Los escorpiones aparecían de un día para otro sin una causa visible.

Ante la persistencia del problema, la familia contrató servicios profesionales de control de plagas. Realizaron una desinsectación y reforzaron medidas preventivas. Sellaron ralos y aplicaron productos químicos autorizados.

Tras estas acciones, la cantidad de escorpiones disminuyó de forma significativa. Aun así, continuaron apareciendo con frecuencia, sobre todo después de lluvias. En esos casos, la familia encontró dos o tres ejemplares muertos, en su mayoría crías.

El caso ganó notoriedad luego de que Paulina difundiera un video de alerta en redes sociales. La grabación superó 2 millones de visualizaciones y generó miles de comentarios. Varias personas compartieron experiencias similares y ofrecieron recomendaciones.

La mujer no anticipó el alcance del contenido. La difusión permitió alertar a otras familias sobre la mayor presencia de escorpiones en primavera y verano, periodos asociados con un aumento en la reproducción de la especie.

¿Qué hacer si aparece un escorpión en casa?

Mantenga distancia y evite el contacto directo .

. Proteja a niños y animales de compañía.

de compañía. Si resulta seguro, capture el escorpión con objetos largos y colóquelo en un frasco plástico con tapa.

y colóquelo en un frasco plástico con tapa. Si no cuenta con experiencia, comunique el caso a control de zoonosis o vigilancia ambiental .

. Tome en cuenta que el escorpión puede simular estar muerto como mecanismo de defensa.

Siempre que capture un ejemplar, entréguelo en un frasco cerrado a un servicio de salud para facilitar la identificación.

¿Qué nunca debe hacer?

Evite riesgos innecesarios .

. No toque el escorpión con las manos, ni siquiera con guantes simples .

. No utilice insecticidas domésticos, ya que no resultan eficaces y pueden ser tóxicos.

¿Qué hacer si una niña o niño sufre una picadura?

Las personas menores de 7 años enfrentan mayor riesgo de complicaciones como vómitos, taquicardia o problemas respiratorios. La atención rápida resulta determinante.

Lave la zona con agua y jabón .

. Aplique una compresa de agua tibia .

. Busque atención médica urgente , incluso sin síntomas.

, incluso sin síntomas. Lleve el escorpión o una fotografía para facilitar la identificación.

No realice torniquetes ni aplique sustancias caseras.

¿Cómo prevenir la presencia de escorpiones?

Selle rendijas y grietas .

. Coloque telas protectoras y mantenga los pisos secos.

y mantenga los pisos secos. Sacuda ropa, zapatos y ropa de cama antes de usarlos.

Separe camas y cunas de las paredes.

Elimine basura y materiales acumulados en el exterior.

en el exterior. Controle plagas como baratas , fuente de alimento de los escorpiones.

, fuente de alimento de los escorpiones. Mantenga el cesped corto .

. Procure que las niñas y niños usen calzado al jugar en jardines.

