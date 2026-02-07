Ciencia

Más de 50 escorpiones aparecen dentro de una vivienda en Brasil y encienden las alertas familiares

Una familia enfrentó una infestación inusual de escorpiones en su casa. La presencia de niñas pequeñas elevó la preocupación y activó medidas urgentes

Una infestación de escorpiones sorprendió a una familia en São Paulo. El caso encendió alertas sanitarias y motivó acciones urgentes de control.
