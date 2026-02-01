Ciencia

Fosa común en Jordania aporta claves inéditas sobre la primera pandemia de la historia

Un estudio científico en Jerash analiza restos humanos y reconstruye el impacto social y sanitario de la peste bubónica en el siglo VI

Por O Globo / Brasil / GDA
Una investigación arqueológica y genética en Jordania permite entender cómo la primera pandemia documentada transformó ciudades del Mediterráneo.
Una investigación arqueológica y genética en Jordania permite entender cómo la primera pandemia documentada transformó ciudades del Mediterráneo. (Karen Hendrix/Universidad de Sídney)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

