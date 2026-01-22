Ciencia

Restos humanos en una fosa revelan el rastro mortal de la primera pandemia registrada en el mundo

El hallazgo arqueológico en Jerash vinculó genéticamente una fosa común del siglo VI con la peste bubónica que devastó el Mediterráneo Oriental

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos identificaron en Jordania la fosa común más antigua asociada a la Peste de Justiniano y confirmaron un brote epidémico masivo y simultáneo.
Científicos identificaron en Jordania la fosa común más antigua asociada a la Peste de Justiniano y confirmaron un brote epidémico masivo y simultáneo. (Karen Hendrix/Universidad de Sídney)







