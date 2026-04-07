Ciencia

‘Forrest Gump de China’ rompe límites: corrió 10.000 km en 100 días y desconcertó hasta a la inteligencia artificial

Ultramaratonista chino completa 10.000 km en 100 días. Su hazaña desafía límites físicos y sorprende a sistemas de inteligencia artificial

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un corredor chino logró 10.000 km en 100 días. Su rendimiento generó dudas incluso en sistemas de inteligencia artificial.
Un corredor chino logró 10.000 km en 100 días. Su rendimiento generó dudas incluso en sistemas de inteligencia artificial. (Guinness World Records /Guinness World Records)







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