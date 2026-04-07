‘Forrest Gump de China’ rompe límites: corrió 10.000 km en 100 días y desconcertó hasta a la inteligencia artificial

Un corredor chino logró 10.000 km en 100 días. Su rendimiento generó dudas incluso en sistemas de inteligencia artificial.

El ultramaratonista chino Huang Zhenglong, conocido como Long Shao, completó un desafío extremo que consistió en correr 100 kilómetros diarios durante 100 días consecutivos. La hazaña sumó 10.000 kilómetros y recibió validación del Guinness World Records.

El reto se desarrolló entre el 6 de diciembre y el 15 de marzo en la ciudad de Foshan. El atleta utilizó las márgenes del río Desheng como su ruta principal. Cada jornada inició a las 7 a. m. El recorrido diario tomó cerca de 10 horas, equivalente a dos maratones y media.

Un experimento físico sin precedentes

El caso llamó la atención por su consistencia, un factor clave en pruebas de resistencia. La repetición diaria implicó desgaste muscular, riesgo de lesiones y fatiga metabólica.

Long Shao enfrentó una lesión en el pie desde el décimo día. También reportó cansancio constante. A pesar de esto, mantuvo un ritmo promedio de 6 minutos por kilómetro, un nivel competitivo incluso en carreras individuales.

El atleta contó con apoyo de un equipo con seguimiento médico y nutricional durante todo el proceso.

Datos que ni la inteligencia artificial creyó

El registro del reto generó dudas incluso en sistemas de inteligencia artificial. Según la evaluadora del Guinness, Maggie Luo, al analizar los datos de GPS, el sistema concluyó que no correspondían a actividad humana.

La evaluación determinó que el rendimiento superaba lo que los modelos consideraban posible para una persona.

De reto individual a fenómeno colectivo

El desafío no se desarrolló en solitario. Con el paso de los días, corredores de distintas regiones se sumaron al recorrido. Las transmisiones en vivo ampliaron el alcance del evento.

Al finalizar, miles de personas llegaron a la meta. Long Shao cruzó la línea final y cayó de rodillas en silencio antes de recibir aplausos del público.

Un historial de resistencia extrema

El apodo de “Forrest Gump de China” surge por su trayectoria. El atleta ya había realizado una corrida continua durante 365 días.

El propio corredor indicó que no promovió la imitación de su reto. Señaló que su intención es motivar a las personas a realizar ejercicio de forma adecuada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.