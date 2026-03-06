Ciencia

El ultramaratonista de 82 años con edad biológica de 20 que llamó la atención de la ciencia

Estudios revelan que su edad biológica ronda los 20 años y registra la mayor capacidad aeróbica vista en un octogenario

Por O Globo / Brasil / GDA
Juan López García comenzó a correr a los 66 años. Hoy, con 82, posee una edad biológica estimada en 20 años y un rendimiento físico excepcional.
Juan López García comenzó a correr a los 66 años. Hoy, con 82, posee una edad biológica estimada en 20 años y un rendimiento físico excepcional. (YouTube Fissac/YouTube Fissac)







