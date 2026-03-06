El ultramaratonista de 82 años con edad biológica de 20 que llamó la atención de la ciencia

Juan López García comenzó a correr a los 66 años. Hoy, con 82, posee una edad biológica estimada en 20 años y un rendimiento físico excepcional.

Un ultramaratonista español de 82 años captó la atención de la comunidad científica. Juan López García, vecino de Toledo, España, registra una edad biológica cercana a los 20 años según análisis realizados por investigadores italianos y de la Universidad de Castilla.

El atleta también posee la mayor capacidad aeróbica documentada en una persona octogenaria. Sus marcas se midieron durante evaluaciones físicas y energéticas realizadas como parte de una investigación científica.

El caso quedó documentado en un estudio publicado en la revista suiza Frontiers. Los investigadores determinaron que su alta frecuencia de ejercicio elevó su resistencia fisiológica hasta niveles propios de un adulto joven y saludable.

La historia deportiva de López García inició tarde. El corredor comenzó a entrenar a los 66 años, después de su jubilación.

En los primeros años participó en pruebas de 800 metros. Con el paso del tiempo aumentaron las distancias. Luego se especializó en ultramaratones, carreras que abarcan entre 50 y 100 kilómetros.

Las pruebas científicas revelaron un dato inusual. El octogenario registra niveles de transporte y utilización de oxígeno superiores a los observados en otras personas de su edad.

Ese mecanismo fisiológico suele perder eficacia después de los 50 años. Sin embargo, en el caso del atleta español ocurrió lo contrario. Los valores aumentaron después de los 65 años, etapa en la que inició un entrenamiento más riguroso.

El corredor no atribuye sus resultados a métodos secretos ni a fórmulas especiales. Su explicación es directa: disciplina constante en los entrenamientos.

En la actualidad mantiene una rutina exigente. Cuando no se prepara para una competencia, corre cerca de 64 kilómetros por semana.

Durante los periodos previos a una ultramaratón, el volumen de entrenamiento casi se duplica.

