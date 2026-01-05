Por qué quiero correr la Ultra Maratón Valle del Chirripó 2026

No tengo una razón muy coherente para querer correr una ultramaratón de montaña en Costa Rica. O, si la tengo, todavía no la termino de entender.

Lo que sí sé es que la Ultra Maratón Valle del Chirripó 2026, que se correrá en el Valle del Chirripó, volvió a poner una fecha en mi cabeza y un pequeño nudito en mi estómago. Y para mí, esas dos cosas juntas suelen ser una señal.

Corro en montaña y también en asfalto. Pero para mí siempre será más duro el asfalto sin cuestas. La maratón de calle está pensada para perseguir tiempos y ritmos constantes. En el trail running el reloj existe, pero obedece a otras reglas: mandan las cuestas, el terreno, el clima y la mente cuando el cuerpo se empieza a cansar de verdad.

Cuando hice una maratón en asfalto de San José, el desgaste fue casi todo el tiempo mental: paisaje que no cambia, rectas largas, el mismo ritmo una y otra vez. En montaña no hay nada parejo: subidas, bajadas, raíces, piedras, barro, niebla. El esfuerzo es distinto, pero el entorno va contando otra historia.

El 2025 se me fue sin inscribirme a ninguna carrera. Entre trabajo, familia y mala organización, los meses pasaron. Para 2026 quiero volver a sentir la incomodidad y la ilusión de ponerme un dorsal.

Revisando opciones apareció esta carrera: Ultra Maratón Valle del Chirripó.

La vi y pensé: “50 km, ya he hecho 50 km antes, podría ser”. Hasta que vi la altimetría.

El susto de los 50 km y los 4.873 metros positivos

La distancia más larga de la Ultra Maratón Valle del Chirripó es de 50 km, con un desnivel positivo aproximado de 4.873 m+.

En el mundo del trail existe una regla casera bastante repetida:

“Cada 100 m de subida se sienten como 1 km extra en plano”.

No es una fórmula científica ni está en ningún manual, pero sirve como advertencia: no se fije solo en los kilómetros; con mucho desnivel positivo, la carrera se siente más larga y pesada de lo que marca el mapa.

Con esa altimetría, esos 50 km no se van a sentir como “50 fáciles”. Van a pesar en la cabeza y en las piernas.

Entonces miré la opción de 32 km pensando: “Esta es más manejable”. Hasta que vi la cifra de abajo: ≈ 3.211 m+. Ahí entendí que “manejable” es un concepto muy relativo.

Y aquí estoy: sin decidir todavía si soy valiente o necia, viendo cómo acomodar trabajo, guardias y familia para, posiblemente, volver al Chirripó… ese lugar al que hace poco dije que no quería regresar tan pronto.

Cómo es la Ultra Maratón Valle del Chirripó 2026

La Ultra Maratón Valle del Chirripó 2026 se realizará el sábado 25 de abril de 2026 en el Valle del Chirripó, Costa Rica. Es una carrera de montaña con varias distancias y un enfoque marcadamente comunitario.

La organización está en manos de:

Consorcio Chirripó , y

, y Cámara de Turismo Rural Comunitario del Chirripó (CATURCOCHI),

En conjunto con:

9 Asociaciones de Desarrollo (ADI’s) del Valle del Chirripó

2 PYMES

1 organización de mujeres de la zona

La idea es que la carrera no sea solo un día de fotos con dorsal, sino un evento que deje impacto real en las comunidades del valle: hospedaje, alimentación, servicios y movimiento económico que se quede ahí.

Distancias, desniveles y precios

La Ultra Maratón Valle del Chirripó 2026 ofrece cuatro opciones de participación:

50 km – ≈ 4.873 m+ – ₡68.000

– ≈ – 32 km – ≈ 3.211 m+ – ₡45.000

– ≈ – 17 km – ≈ 1.436 m+ – ₡30.000

– ≈ – Caminata recreativa 6 km – ₡16.000 (adultos) / ₡12.000 (adultos mayores) / ₡12.000 (niños menores de 12 años)

Las inscripciones se habilitaron el 20 de diciembre de 2025 en la página oficial: valledelchirripo.com, sección Ultra Maratón.

Formas de pago:

Pago único

Pago en 2 o 3 tractos

Tarjeta o Sinpe Móvil, siempre a través del sitio web

Además, hay un 10% de descuento disponible hasta el 31 de enero de 2026.

Actividades previas: reconocimientos y ambiente de valle

Antes del evento principal del 25 de abril, habrá dos actividades oficiales para reconocer parte de la zona y vivir el ambiente del Valle del Chirripó:

7 de febrero – Trail nocturno “La Noche del Valle”. En la comunidad de Canaán. Habrá recorrido nocturno, cierre con fiesta y DJ, y durante el día se jugarán partidos de fútbol. Es de esas actividades que una mete en el calendario no solo por el entrenamiento, sino por el ambiente.

En la comunidad de Canaán. Habrá recorrido nocturno, cierre con fiesta y DJ, y durante el día se jugarán partidos de fútbol. Es de esas actividades que una mete en el calendario no solo por el entrenamiento, sino por el ambiente. 22 de marzo – Kilómetro vertical “Vertical Cerro Paraguas: La Vertical del Valle”. Kilómetro vertical incluido en el calendario oficial de la FECODEM, por lo que otorga puntos para la temporada.

Tanto la “Vertical del Valle” del 22 de marzo como la Ultra Maratón del 25 de abril forman parte del calendario oficial de FECODEM.

Entonces, ¿por qué correr una competencia en el Valle del Chirripó?

Porque estoy cansada de entrenar sin fecha y sin susto. Una competencia me obliga a tomarme en serio el cuerpo, el sueño, la comida y el tiempo libre. Me pone una conversación incómoda en el calendario: ¿de verdad quiero esto tanto como digo?

No sé si al final me voy a apuntar a los 32 o a los 50 kilómetros. Lo que sí sé es que, solo con ver el perfil de la carrera y leer la altimetría, algo se movió. Y a veces, para decidirse, eso pesa más que cualquier discurso motivacional.

Si usted también siente esa mezcla rara de curiosidad y respeto por el Chirripó, ahí tiene los datos. Yo, por ahora, sigo mirando la altimetría… y haciéndome la pregunta en serio.