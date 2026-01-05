Puro Deporte

Por qué quiero correr la Ultra Maratón Valle del Chirripó 2026

La Ultra Maratón Valle del Chirripó 2026 ofrece distancias de 50 km, 32 km, 17 km y una caminata de 6 km. Aquí le cuento por qué estoy tentada a inscribirme y qué debe saber si también tiene el Valle del Chirripó en la mira.

Por Rocío Nieves

No tengo una razón muy coherente para querer correr una ultramaratón de montaña en Costa Rica. O, si la tengo, todavía no la termino de entender.








Rocío Nieves

Editora digital de La Nación, de nacionalidad peruana, que hace trail running en Costa Rica desde el 2018. Hablemos de trail es un blog que comparte anécdotas e información sobre deportes de montaña, a través de los ojos de alguien que es parte de las historias.

