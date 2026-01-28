Ciencia

Forma correcta de colocar el papel higiénico: esta es la posición que reduce bacterias

Aunque parece irrelevante, la forma de colocar el papel higiénico influye en la higiene, la comodidad y la reducción de bacterias en el baño

Por La Nación / Argentina / GDA
Científicos y antecedentes históricos explican por qué el papel higiénico debe colocarse con la hoja hacia el frente del rollo.
Científicos y antecedentes históricos explican por qué el papel higiénico debe colocarse con la hoja hacia el frente del rollo. (Canva/Canva)







