Florida alcanza cifra récord: eliminan 3,7 toneladas de pitones invasoras y miles de huevos

La estrategia incluyó serpientes rastreadoras y telemetría. El plan ya suma 1.750 pitones eliminadas desde 2013.

Autoridades ambientales de Florida reportaron la eliminación de 3,7 toneladas de pitones birmanas invasoras en el suroeste del estado. La cifra marcó un récord dentro de los programas de control de esta especie, considerada una amenaza para la fauna y la flora nativas.

Algunas de las serpientes retiradas alcanzaron cerca de 5 metros de longitud.

La organización The Conservancy of Southwest Florida informó que removió casi 200 pitones birmanas de una zona de aproximadamente 518 kilómetros cuadrados en el condado de Collier.

Las autoridades estatales consideran a la pitón birmana una especie invasora prohibida en Florida. Según la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida, estos reptiles solo cuentan con protección bajo las leyes contra la crueldad animal. Por esa razón, pueden ser sacrificados mediante procedimientos que las autoridades califican como humanitarios.

El presidente y director ejecutivo de la organización, Rob Moher, indicó que la remoción constante de estos depredadores evita mayores daños sobre la fauna local y reduce la presión que ejercen sobre el ecosistema.

Para combatir la expansión de la especie, The Nature Conservancy utilizó telemetría por radio y 40 machos marcados, conocidos como serpientes exploradoras. El objetivo consistió en detectar patrones de apareamiento y localizar hembras antes de la puesta de huevos.

Ese método permitió capturar un total de 177 pitones birmanas y retirar 4.100 huevos.

Las pitones birmanas pueden superar los 6 metros de longitud. Su presencia en Florida se relaciona con ejemplares que fueron abandonados por personas que las mantenían como mascotas.

Desde el inicio del programa en 2013, The Nature Conservancy eliminó 1.750 pitones en el suroeste de Florida. El peso acumulado de los ejemplares retirados supera las 24 toneladas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.