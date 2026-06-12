Ciencia

Florida alcanza cifra récord: eliminan 3,7 toneladas de pitones invasoras y miles de huevos

Un programa de control en el suroeste de Florida permitió capturar cientos de pitones birmanas y evitar la eclosión de miles de huevos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La estrategia incluyó serpientes rastreadoras y telemetría. El plan ya suma 1.750 pitones eliminadas desde 2013.
La estrategia incluyó serpientes rastreadoras y telemetría. El plan ya suma 1.750 pitones eliminadas desde 2013. (Conservancy of Southwest Florida/Divulgación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGFloridaserpientespitones
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.