Extinción de mamíferos gigantes transformó las cadenas alimentarias en América

Científicos analizan 389 sitios en tres continentes y confirman que América perdió tres cuartas partes de sus mamíferos grandes, lo que diluyó su cadena trófica. Imágenes con fines ilustrativos.

Un nuevo estudio científico de la Universidad Estatal de Michigan (Estados Unidos) reveló cómo la desaparición de mamíferos gigantes hace miles de años transformó las redes alimentarias actuales. El informe explica que la ausencia de estas especies alteró de forma radical las relaciones entre los animales que sobreviven hoy en día.

La investigación aparece en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences. En el texto, los expertos detallan que el fenómeno afectó con mayor fuerza al continente americano en comparación con otras regiones.

Hace 50.000 años existían criaturas imponentes como tigres dientes de sable con colmillos de 18 centímetros y perezosos del tamaño de elefantes. También caminaban por la Tierra mamuts lanudos con defensas de 3,6 metros y wombats de 3.000 kilogramos, similares en tamaño a un automóvil moderno.

Lydia Beaudrot, autora principal y profesora de biología integrativa, explicó que la extinción de una especie provoca cambios complejos en las relaciones de los sobrevivientes. Según la investigadora, cuando los depredadores mueren, las poblaciones de presas crecen sin control y generan efectos en cascada en el ecosistema.

El equipo de científicos analizó datos de 389 sitios en regiones tropicales de América, África y Asia. El estudio abarcó a 440 especies de mamíferos entre los que destacan osos, lobos, elefantes y leones.

Los resultados demuestran que las redes alimentarias de América poseen menos presas y de menor tamaño. Los depredadores americanos actuales se enfocan en un grupo de presas muy reducido debido a las extinciones pasadas.

América registró las mayores pérdidas de fauna de gran tamaño durante los últimos 50.000 años. El continente perdió más de tres cuartas partes de todos los mamíferos con un peso superior a los 45 kilogramos.

Chia Hsieh, becaria de la institución, señaló que Sudamérica albergó diversas especies de ciervos gigantes en la antigüedad. Su desaparición eliminó el alimento de los lobos gigantes y aplanó la cadena alimentaria.

La causa de estas muertes masivas genera debate entre la comunidad científica internacional. Algunos expertos señalan al cambio climático como responsable, mientras otros culpan a la expansión de los seres humanos fuera de África.

Actualmente, casi el 50% de los mamíferos que pesan más de 9 kilogramos enfrentan algún grado de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Beaudrot indicó que el estudio ayuda a prever las consecuencias a largo plazo de las extinciones que ocurren en el presente.