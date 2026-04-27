Ciencia

Extinción de mamíferos gigantes transformó las cadenas alimentarias en América

La desaparición de especies como los ciervos gigantes provocó efectos en cascada que redujeron las opciones de alimento para los depredadores

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Científicos analizan 389 sitios en tres continentes y confirman que América perdió tres cuartas partes de sus mamíferos grandes, lo que diluyó su cadena trófica.
Científicos analizan 389 sitios en tres continentes y confirman que América perdió tres cuartas partes de sus mamíferos grandes, lo que diluyó su cadena trófica. Imágenes con fines ilustrativos. (Canva stocks/Rakhmat Suwandi de Pexels / Mahija Project de Madiantara Teja)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVMamíferos
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.