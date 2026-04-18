Ciencia

Árboles del bosque nuboso en Costa Rica funcionan como letrinas compartidas entre mamíferos

Un estudio en Costa Rica documenta por primera vez letrinas en el dosel usadas por múltiples especies

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Por Jailine González Gómez
Investigadores hallaron letrinas en árboles del dosel donde coinciden varias especies, incluido el perezoso.







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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