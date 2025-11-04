Ciencia

Explosión en el cielo: fragmento de cometa impactó la atmósfera a 81.000 km/h

El meteoro cruzó la atmósfera a gran velocidad, generando una explosión visible desde varios países de la Península Ibérica

Por O Globo / Brasil / GDA
La explosión de un cometa a 97 kilómetros de altura sorprendió a Europa. El objeto se desplazaba a 81.000 km/h y dejó un brillante destello.
La explosión de un cometa a 97 kilómetros de altura sorprendió a Europa. El objeto se desplazaba a 81.000 km/h y dejó un brillante destello. (O Globo/Agencia Espacial Europea)







