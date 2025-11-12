Ciencia

Experimento reveló que las abejas pueden ‘leer’ la luz como si fuera código Morse

Abejas lograron reconocer destellos luminosos distintos y asociarlos con recompensas en un experimento sin precedentes con insectos

Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio evidenció que las abejas pueden diferenciar señales de luz, lo que revela capacidades cognitivas complejas en insectos.
Un estudio evidenció que las abejas pueden diferenciar señales de luz, lo que revela capacidades cognitivas complejas en insectos. (Canva/Canva)







