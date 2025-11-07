Ciencia

Una planta nuclear en Estados Unidos se transformó en inesperado santuario de cocodrilos

Una planta nuclear en Florida alberga un ecosistema inesperado donde los cocodrilos en peligro encuentran refugio. Descubra cómo ocurrió este fenómeno

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La planta Turkey Point en Estados Unidos alberga cocodrilos gracias a sus canales de enfriamiento, convirtiéndose en un inesperado refugio ecológico.
La planta Turkey Point en Estados Unidos alberga cocodrilos gracias a sus canales de enfriamiento, convirtiéndose en un inesperado refugio ecológico. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEstados UnidosCocodrilosFlorida
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.