Ciencia

Expedición científica halla 25 especies animales inéditas en la costa profunda de Argentina

Investigadores recorrieron el Atlántico Sur, hallaron nuevas especies, arrecifes de aguas frías y señales de impacto humano en ambientes abisales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una misión científica en el Atlántico Sur identificó 25 especies nuevas, arrecifes profundos y ecosistemas únicos frente a la costa argentina.
Una misión científica en el Atlántico Sur identificó 25 especies nuevas, arrecifes profundos y ecosistemas únicos frente a la costa argentina. (ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGArgentinaAtlánticonuevas especies
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.