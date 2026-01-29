País de Latinoamérica bajo la lupa por Anomalía Magnética del Atlántico Sur tras tormenta geomagnética severa

Un informe técnico alertó sobre el impacto de una tormenta geomagnética severa en cables submarinos y satélites que operan en la región sur del Atlántico.

Uruguay se encuentra bajo la influencia directa de la Anomalía Magnética del Atlántico Sur, una región donde el campo magnético terrestre presenta una debilidad marcada. Esta condición quedó en evidencia tras una tormenta geomagnética G4, registrada el 19 de enero, que provocó afectaciones en cables submarinos de telecomunicaciones, según un informe del Observatorio Geofísico del Uruguay.

El fenómeno despertó alertas en el ámbito científico y tecnológico. Especialistas advirtieron sobre la vulnerabilidad de la infraestructura crítica, en especial en un país ubicado dentro de esta anomalía, que actúa como un sumidero de partículas del viento solar.

La Agencia Espacial Europea señaló que esta anomalía resulta de alto interés para la seguridad espacial. Los satélites que atraviesan la zona reciben mayores dosis de radiación, lo que puede generar fallos operativos, daños en hardware crítico e incluso apagones temporales.

El 19 de enero, el Observatorio Geofísico del Uruguay recibió una consulta del equipo de Antel, encargado de monitorear los cables submarinos de telecomunicaciones. La inquietud surgió tras detectar comportamientos anómalos coincidentes con un evento de clima espacial severo.

Ante la consulta, el Observatorio analizó el evento y confirmó la ocurrencia de una tormenta geomagnética G4, catalogada como severa. El análisis técnico identificó interrupciones en cables de telecomunicaciones a escala global, lo que reforzó la necesidad de mantener vigilancia permanente.

El informe elaborado para Antel indicó que una variación rápida del campo geomagnético, conocida como dB/dt, generó corrientes inducidas. Estas corrientes alteraron el funcionamiento normal de los repetidores submarinos, aunque sin provocar daños estructurales mayores.

El documento detalló que la tormenta G4 causó auroras boreales visibles hasta latitudes de 40°, disrupciones en radio HF de nivel R3, una tormenta de radiación S4 con riesgo para satélites y vuelos polares, así como posibles fluctuaciones en GPS y redes eléctricas. El evento tuvo una duración aproximada de 42 horas.

El Observatorio aclaró que no se registraron daños mayores reportados por la prensa internacional. Sin embargo, esta ausencia de reportes no descartó otras afectaciones no documentadas durante el evento.

La evaluación técnica concluyó que la correlación temporal entre la tormenta y las anomalías detectadas evidenció la exposición de los sistemas submarinos ante eventos de clima espacial severo. El comportamiento leve observado sugirió que la inducción geomagnética se mantuvo dentro de los márgenes de tolerancia del cable.

El informe advirtió que variaciones del campo geomagnético cercanas a 100 nT/min resultan suficientes para provocar distorsiones significativas en líneas de transmisión de alto voltaje, alterar sistemas de protección anticorrosión en oleoductos y generar disrupciones en la comunicación de datos en cables submarinos.

