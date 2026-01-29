Ciencia

País de Latinoamérica bajo la lupa por Anomalía Magnética del Atlántico Sur tras tormenta geomagnética severa

Una tormenta geomagnética G4 del 19 de enero evidenció la vulnerabilidad de los cables submarinos en Uruguay, ubicado bajo la Anomalía Magnética del Atlántico Sur

Por El País / GDA / Uruguay
Un informe técnico alertó sobre el impacto de una tormenta geomagnética severa en cables submarinos y satélites que operan en la región sur del Atlántico.
Un informe técnico alertó sobre el impacto de una tormenta geomagnética severa en cables submarinos y satélites que operan en la región sur del Atlántico. (ESA/DTU Space/Wikimedia Commons)







El País / GDA / Uruguay

El País / GDA / Uruguay

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. El País es un diario uruguayo de circulación nacional cuya primera edición fue el 14 de septiembre de 1918.

