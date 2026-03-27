Ciencia

Examen de sangre revela 10 señales ocultas de envejecimiento acelerado, según científicos

La prueba analiza 362 parámetros y utiliza inteligencia artificial para medir la edad biológica con mayor precisión

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos crean test que revela señales de envejecimiento acelerado en la sangre y mejora la detección de riesgos de salud.
Científicos crean test que revela señales de envejecimiento acelerado en la sangre y mejora la detección de riesgos de salud. (Canva St/Gizem Gokce de Pexels / Motortion de Getty Images)







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