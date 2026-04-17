Ciencia

Eutanasia a hipopótamos: así será, paso a paso, el proceso para contener a esta especie invasora y el costo de las 80 intervenciones que se harán en Colombia

El Gobierno aplicará eutanasia química y física tras descartar la reubicación internacional de estos animales invasores

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Colombia ejecutará un plan con eutanasia para frenar hipopótamos. Intervendrá 80 animales con inversión millonaria y protocolo técnico.
Colombia ejecutará un plan con eutanasia para frenar hipopótamos. Intervendrá 80 animales con inversión millonaria y protocolo técnico. (Guillermo Ossa/El Tiempo, GDA)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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