Activan eutanasia para frenar invasión de hipopótamos en Colombia: plan busca intervenir 80 este año

El Gobierno de Colombia anunció este lunes 13 de abril un plan de choque para contener la expansión de los hipopótamos invasores. La estrategia incluye eutanasia, traslocación y acciones territoriales. La población supera los 200 individuos.

La iniciativa contará con una inversión de ¢7.200 millones. Los recursos estarán a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). La ejecución se realizará mediante el Fondo Vida y Biodiversidad desde el segundo semestre del 2026.

La ministra interina de Ambiente, Irene Vélez, señaló que el país enfrenta un escenario sin alternativas simples. Indicó que la traslocación internacional no avanza por falta de permisos oficiales.

Traslado internacional sin autorización

El Gobierno sostuvo conversaciones con al menos siete países. Entre ellos figuran Ecuador, Perú, Filipinas, India, México, República Dominicana, Sudáfrica y Chile. Algunos zoológicos y santuarios mostraron interés.

Sin embargo, ningún país otorgó autorización bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES). La ministra explicó que, sin ese aval, no es posible trasladar los animales.

La funcionaria agregó que la decisión depende de cada Estado. El interés de centros internacionales no resulta suficiente para concretar los envíos.

Problemas genéticos agravan el escenario

La población de hipopótamos en Colombia proviene de cuatro individuos iniciales. Esta condición generó endogamia y pobreza genética. Según el Gobierno, esto limita su eventual reintroducción en África.

Intervención de 80 hipopótamos en 2026

El plan establece intervenir al menos 80 individuos durante este año. Esta cifra responde a estimaciones de costos y capacidad operativa.

Las acciones se concentrarán en zonas críticas como la Hacienda Nápoles y la llamada isla del Silencio. En estas áreas coinciden varias autoridades ambientales.

El plan también contempla intervenciones cerca de centros urbanos. La presencia de estos animales genera riesgos para comunidades.

Las CAR tendrán un rol central en el monitoreo. El proyecto incluye un componente pedagógico y seguimiento permanente de la especie.

Eutanasia con protocolos definidos

El Gobierno oficializó el protocolo de eutanasia. La medida contempla dos métodos: físico y químico.

La directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Natalia Ramírez, indicó que los procedimientos siguen criterios técnicos y sanitarios. Los medicamentos cuentan con aprobación de expertos.

El protocolo incluye la disposición final de los cuerpos. El objetivo es evitar impactos en las zonas donde se apliquen las medidas.

Crecimiento acelerado y riesgo ambiental

En 2022 se registraron 169 hipopótamos. En la actualidad, la cifra supera los 200. Las proyecciones indican que podrían llegar a 500 en 2030 y a 1.000 en 2035.

El Gobierno insistió en que la ciencia respalda la necesidad de control poblacional. Las autoridades consideran indispensables las acciones adoptadas.

El impacto de la especie afecta ecosistemas acuáticos. Se reportan alteraciones en la calidad del agua y amenazas a especies como el manatí y la tortuga de río.

Medidas más estrictas ante limitaciones previas

El plan forma parte de la estrategia nacional adoptada en 2024. Este incluía caza de control, confinamiento, traslocación y alertas tempranas.

Colombia es el único país fuera de África con hipopótamos en estado silvestre. La ausencia de depredadores naturales favorece su expansión en la cuenca del río Magdalena.

Las limitaciones de la esterilización y la falta de avances en traslados internacionales llevaron al Gobierno a priorizar medidas más estrictas.

Además del impacto ambiental, la expansión incrementa el riesgo de encuentros peligrosos con personas en varias regiones del país.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.