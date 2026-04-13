Ciencia

Activan eutanasia para frenar invasión de hipopótamos en Colombia: plan busca intervenir 80 este año

Estrategia oficial incluye eutanasia y acciones territoriales ante crecimiento acelerado de hipopótamos y falta de permisos internacionales

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Los hipopótamos de Pablo Escobar residen en la Hacienda Nápoles, hoy parque temático.
Colombia enfrenta aumento de hipopótamos invasores. Gobierno aplicará eutanasia y prevé intervenir 80 animales en 2026. (ALBERTO GONZALEZ/AFP)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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