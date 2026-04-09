Eucalipto en casa: la planta aromática que transforma el ambiente y mejora la respiración

El eucalipto en maceta purifica el aire y aporta aroma. Con riego moderado, buen sustrato y poda, se mantiene saludable en casa.

El eucalipto, en especial variedades como Eucalyptus gunnii, gana espacio en hogares por su aroma y su estética sencilla. Esta planta de origen australiano se adapta a interiores y terrazas. También aporta beneficios al ambiente si se cuida de forma adecuada.

La Real Sociedad de Horticultura del Reino Unido señala que esta especie ayuda a purificar el aire. Sin embargo, su cultivo en maceta requiere condiciones específicas. Estas deben imitar su entorno natural para evitar daños en las raíces.

Además de su valor decorativo, el eucalipto libera aceites esenciales. Estos compuestos favorecen el bienestar respiratorio y aportan un aroma constante en el hogar.

Cómo cuidar un eucalipto en maceta sin errores

El mantenimiento correcto permite conservar una planta saludable y aprovechar sus propiedades.

El primer paso es elegir un contenedor adecuado. Expertos recomiendan macetas de terracota o materiales porosos. Estos facilitan la evaporación del agua. La Sociedad Americana de Horticultura advierte que el exceso de humedad provoca pudrición en las raíces.

El sustrato también influye en el desarrollo. Se utiliza una mezcla de tierra fértil con arena de sílice o perlita. Esta combinación mejora el drenaje y mantiene las raíces oxigenadas.

El riego varía según la época del año. En meses cálidos se mantiene constante sin saturar la tierra. En invierno se reduce. La referencia es clara: se riega cuando el primer centímetro del sustrato está seco.

La poda de formación resulta clave. El eucalipto crece con rapidez. Los cortes en las puntas permiten un crecimiento más denso. También evitan que la planta pierda su forma compacta.

Beneficios del eucalipto en el hogar

El eucalipto no solo cumple una función estética. Sus hojas contienen eucaliptol, un compuesto con propiedades antisépticas, según investigaciones del Instituto Real de Tecnología de Melbourne.

Colocar ramas en el baño permite liberar estos aceites con el vapor del agua. Este efecto genera una forma de aromaterapia natural que contribuye a despejar las vías respiratorias.

Otro aporte es la durabilidad de sus ramas. La Sociedad de Floristas Americanos indica que el eucalipto conserva su aroma incluso después de secarse. Esto permite crear arreglos decorativos permanentes sin agua.

También actúa como humidificador natural y como repelente de algunos insectos gracias a su fragancia intensa.

El eucalipto se consolida como una opción funcional para el hogar. Su cuidado no es complejo. Su impacto en el ambiente resulta evidente cuando se siguen las recomendaciones básicas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.