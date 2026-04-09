Ciencia

Eucalipto en casa: la planta aromática que transforma el ambiente y mejora la respiración

Descubra sus beneficios para el aire, la respiración y consejos clave para mantenerla saludable en maceta

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Por El Universal / México / GDA
El eucalipto en maceta purifica el aire y aporta aroma. Con riego moderado, buen sustrato y poda, se mantiene saludable en casa.
El eucalipto en maceta purifica el aire y aporta aroma. Con riego moderado, buen sustrato y poda, se mantiene saludable en casa. (Canva stock/Aju.bee de Pexels / TrueCreatives)







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