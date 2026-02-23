Ciencia

Estudio vincula erupciones solares con terremotos y reabre debate científico

Investigación propone que cambios eléctricos en la ionosfera podrían alterar fallas tectónicas y actuar como detonante sísmico

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación propone que cambios eléctricos en la ionosfera podrían alterar fallas tectónicas y actuar como detonante sísmico. [Imagen con fines ilustrativos]
Investigación propone que cambios eléctricos en la ionosfera podrían alterar fallas tectónicas y actuar como detonante sísmico. [Imagen con fines ilustrativos] (Canva/Canva)







