Estudio revela factor clave para el éxito de la lactancia materna exclusiva

La investigación destaca que las madres latinoamericanas mantienen mejores prácticas de lactancia gracias a sus tradiciones y redes de apoyo social.

Las madres con información clara sobre las ventajas de la lactancia materna para ellas y sus hijos practican con mayor frecuencia esta alimentación exclusiva. Así lo confirmó una investigación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de España. El análisis identificó elementos que facilitan o bloquean este proceso natural durante los primeros seis meses de vida.

El estudio dio seguimiento a 83 madres y sus recién nacidos desde el inicio del embarazo. Las evaluaciones ocurrieron a los 15 días, al mes, a los cuatro y a los seis meses del parto. Los resultados revelaron que la educación prenatal sobre técnicas y beneficios resulta fundamental para el éxito de la madre.

La lactancia exclusiva funciona como una de las intervenciones de salud pública más rentables. Esta práctica reduce el riesgo de infecciones infantiles y ayuda al desarrollo del bebé. En la madre, disminuye la probabilidad de sufrir cáncer de mama, de ovario y males cardiovasculares.

Existen factores que inhiben la continuidad de este hábito saludable. El uso de la chupeta desde los primeros días de vida y el dolor en el pezón durante las semanas iniciales afectan el proceso. También influyen la percepción de producir poca leche y antecedentes de salud como el síndrome de ovario poliquístico.

La investigación señaló que dar a luz en un hospital privado sin acreditación de humanización frena la práctica. Por el contrario, las mujeres de Latinoamérica mantienen patrones socioculturales más favorables. Ellas suelen valorar más los beneficios por el apoyo de su entorno familiar y social.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció una meta para el año 2030. El objetivo es que al menos el 60% de los lactantes reciba leche materna hasta los seis meses. Actualmente, la tasa mundial ronda el 48%.

Las expertas defienden la aplicación de prácticas basadas en evidencia en los centros médicos. El contacto piel con piel inmediato y el alojamiento conjunto de madre e hijo favorecen el inicio precoz. El apoyo profesional en los primeros días ayuda a resolver dudas frecuentes sobre la producción de leche.