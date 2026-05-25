Ciencia

Estudio revela factor clave para el éxito de la lactancia materna exclusiva

Investigadoras identifican que el uso de la chupeta y la falta de apoyo hospitalario figuran entre los principales obstáculos para alimentar al bebé

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Por Europa Press
La investigación destaca que las madres latinoamericanas mantienen mejores prácticas de lactancia gracias a sus tradiciones y redes de apoyo social.
La investigación destaca que las madres latinoamericanas mantienen mejores prácticas de lactancia gracias a sus tradiciones y redes de apoyo social. (Google Flow/Generada con IA)







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