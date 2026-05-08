Ciencia

Estudio indica que caminar más de 3.000 pasos al día puede ayudar a ralentizar la progresión del Alzheimer

Una investigación con seguimiento de 14 años encontró que caminar entre 3.000 y 7.000 pasos diarios se relacionó con una progresión más lenta del deterioro cognitivo en personas con señales tempranas asociadas al Alzheimer

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Por O Globo / Brasil / GDA
Caminar más de 3.000 pasos al día podría ayudar a retrasar la progresión del Alzheimer, según un estudio publicado en Nature Medicine.
Caminar más de 3.000 pasos al día podría ayudar a retrasar la progresión del Alzheimer, según un estudio publicado en Nature Medicine. (ChatGPT/Generada con IA)







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