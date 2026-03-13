Ciencia

Estudio con jugadores de videojuegos revela que el agua con gas podría mejorar la concentración

Investigadores japoneses evaluaron a 14 jugadores de e-sports y detectaron que el agua con gas redujo la fatiga cognitiva en sesiones de juego de tres horas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Experimento con jugadores de videojuegos indica que el agua con gas puede mantener la atención y disminuir el cansancio mental.
Experimento con jugadores de videojuegos indica que el agua con gas puede mantener la atención y disminuir el cansancio mental. (Canva stock/Oleksandr Prokopenko/Africa images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGvideojuegosagua con gasconcentración
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.