Estudio con jugadores de videojuegos revela que el agua con gas podría mejorar la concentración

Experimento con jugadores de videojuegos indica que el agua con gas puede mantener la atención y disminuir el cansancio mental.

Un estudio de la Universidad de Tsukuba, Japón, sugiere que el consumo de agua con gas podría ayudar a mantener la concentración y reducir la fatiga mental durante sesiones prolongadas de videojuegos. La investigación se publicó el 21 de enero en la revista científica Computers in Human Behavior Reports.

El experimento se realizó con 14 jugadores de e-sports que suelen pasar varias horas frente a la computadora. Los científicos analizaron indicadores como tiempo de reacción, tamaño de la pupila, estrés físico y sensación de cansancio. Los resultados mostraron que quienes consumieron agua con gas mantuvieron mejor sus niveles de atención y reportaron menor fatiga.

Los investigadores organizaron dos sesiones de juego de fútbol virtual que duraron tres horas cada una. En una ocasión los participantes bebieron agua natural. En la otra consumieron agua con gas. La comparación permitió evaluar el impacto de cada bebida en el rendimiento cognitivo.

Los resultados indicaron que el agua con gas redujo significativamente la fatiga subjetiva y aumentó la sensación de disfrute durante la actividad. Además, el estudio detectó que la bebida preservó la función ejecutiva de los participantes. Sin embargo, no se observaron diferencias en frecuencia cardíaca, niveles de glucosa en sangre ni cortisol salival entre ambas condiciones.

Los jugadores también informaron que con agua con gas lograron mayor control sobre sus equipos durante las partidas en línea. Según el análisis del equipo científico, los participantes cometieron menos faltas en el juego, mientras que el rendimiento ofensivo y defensivo se mantuvo estable.

Los autores del estudio consideran que el efecto podría estar relacionado con el dióxido de carbono (CO₂) presente en la bebida. Esta sustancia podría estimular receptores sensoriales en la boca conocidos como canales de potencial receptor transitorio (TRP), lo que incrementaría la excitación cerebral.

El equipo también señaló que el agua con gas representa una alternativa más saludable frente a bebidas con altos niveles de cafeína, como café o energéticos. Estas últimas pueden provocar efectos adversos cuando se consumen en exceso, entre ellos taquicardia, temblores o dolor de cabeza.

Aunque el estudio no analizó en profundidad el mecanismo biológico del fenómeno, los investigadores indicaron que la estimulación de los canales TRP en la garganta por la carbonatación podría influir en la reducción de la fatiga cognitiva. Aun así, este efecto no se comprobó directamente en la investigación.

Los científicos consideran que el consumo de agua con gas podría beneficiar otras actividades que requieren atención prolongada, como conducir durante la noche.

El equipo de investigación planteó que futuros estudios deberían incluir muestras más amplias de participantes y comparar la bebida con una mayor variedad de líquidos. También sugirió analizar con mayor detalle los efectos biológicos asociados a la carbonatación.

Mientras se desarrollan nuevas investigaciones, los resultados ofrecen una pista para quienes necesitan mantener la concentración durante largos periodos, como ocurre en las competencias de videojuegos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.