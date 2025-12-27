Agua con gas: el impacto real en su salud y las sorpresas que pocos conocen

El agua con gas hidrata igual que la mineral y ofrece ventajas digestivas, aunque requiere cuidados en personas con afecciones gástricas.

El agua con gas se posiciona como opción para quienes desean evitar refrescos azucarados y buscan una sensación burbujeante agradable. Su consumo genera dudas frecuentes. ¿Es saludable? ¿Cómo actúa en el cuerpo? ¿Hidrata igual que el agua mineral?

Este producto no contiene calorías ni azúcar. Su aporte de minerales depende del origen del agua o de los componentes añadidos. Según el médico Raúl Mejía, esta bebida puede incluir calcio, sodio y magnesio, todos con efectos positivos en el organismo.

La nutricionista Silvina Tasat indica que el agua se carbonata mediante un proceso bioquímico en el que se introduce dióxido de carbono en cantidades seguras. La presión provoca las burbujas al abrir la botella. Medical News Today destaca que, al no incluir saborizantes ni edulcorantes, resulta más saludable que cualquier refresco y hidrata igual que el agua mineral.

El británico Joseph Priestly descubrió esta bebida en 1767 por accidente. El alemán Johann Jacob Schweppe retomó el hallazgo en el siglo XVIII. Esto originó la fabricación de agua carbonatada, base de una empresa hoy presente en todo el mundo.

Agua con gas: efectos en el organismo

La especialista Yael Hasbani explica que los componentes de esta bebida son similares a los del agua mineral. Ambos productos hidratan igual. Sin embargo, la gasificación impulsa beneficios digestivos. Hasbani detalla que el gas aumenta los movimientos peristálticos, promueve la digestión y reduce el estreñimiento. Esto favorece a quienes presentan digestión lenta. La experta aconseja consumirla durante o después de comidas abundantes.

El burbujeo genera una sensación de saciedad, señala Tasat. Por esta razón, quienes siguen un plan para reducir peso pueden recibir la recomendación de ingerir agua gasificada. No obstante, Mejía enfatiza que personas con hernia hiatal, úlceras o reflujo gastroesofágico deben evitarla, porque el gas puede agravar estos cuadros.

El informe de Medical News Today menciona que esta bebida podría elevar la grelina, hormona relacionada con el hambre. Sin embargo, los estudios se realizaron solo en animales.

Si el agua incluye calcio y magnesio, fortalece la estructura ósea y dental. Hasbani afirma que estos minerales mantienen los huesos y dientes en buen estado y participan en la contracción muscular. No obstante, aclara que para evitar erosión dental por la acidez, resulta necesario que el producto incorpore flúor, algo que depende de cada marca.

El magnesio ofrece un efecto cardioprotector al influir en la relajación de los vasos sanguíneos y regular la presión arterial. El calcio contribuye al ritmo cardíaco, según Hasbani.

El Conicet destaca que las bebidas pungentes, como la agua con gas, realzan el sabor y generan sensaciones adicionales que involucran las mucosas gustativas y el nervio trigémino.

Alternativas y costumbres asociadas

Las personas que consumen gaseosas, jugos o bebidas alcohólicas encuentran en el agua con gas una opción más saludable. La bebida acepta rodajas de frutas y hierbas para aumentar su sabor y su aporte vitamínico. Hasbani sugiere combinaciones como limón, pomelo y menta. Estas mezclas resultan refrescantes en épocas de calor.

Los especialistas advierten que la bebida pierde su carácter saludable si se le añade azúcar o edulcorantes.

Tasat considera que el agua gasificada facilita la ingesta en muchas personas. El médico Julio Bragagnolo coincide y sostiene que permite reducir el consumo de gaseosas, cuyos aditivos pueden resultar contraproducentes.

En varias culturas existe la costumbre de acompañar el café con un vaso pequeño de agua con gas. Hasbani señala dos razones. La primera busca hidratar y contrarrestar la cafeína. La segunda intenta mejorar la digestión del café en personas propensas a la acidez.

El agua con gas compite con el agua mineral. Ambas hidratan y ambas sostienen funciones vitales del cuerpo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.