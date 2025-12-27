Ciencia

Agua con gas: el impacto real en su salud y las sorpresas que pocos conocen

La gasificación impulsa la digestión, aporta saciedad y puede incluir minerales con beneficios para el organismo

Por La Nación / Argentina / GDA
El agua con gas hidrata igual que la mineral y ofrece ventajas digestivas, aunque requiere cuidados en personas con afecciones gástricas.
El agua con gas hidrata igual que la mineral y ofrece ventajas digestivas, aunque requiere cuidados en personas con afecciones gástricas. (Canva/Canva)







