Ciencia

Estudio científico explica por qué una mordedura de terciopelo sigue dañando el cuerpo incluso después del tratamiento

Un estudio halló que la inflamación del propio organismo puede prolongar el daño tras una mordedura de Bothrops

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Por Jailine González Gómez
Investigadores analizaron cómo el cuerpo responde al veneno de serpientes Bothrops y por qué algunos pacientes evolucionan peor.
Investigadores analizaron cómo el cuerpo responde al veneno de serpientes Bothrops y por qué algunos pacientes evolucionan peor. (Bernard DUPONT/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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