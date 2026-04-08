Ciencia

Estudio advierte límite crítico: la Tierra solo puede sostener 2.500 millones de personas de forma sostenible

Investigación global expone el impacto del crecimiento poblacional y el consumo sobre los límites ecológicos del planeta

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Esta impresionante imagen de la Tierra fue tomada por el astronauta Reid Wiseman.
Científicos alertan que la población mundial supera la capacidad sostenible de la Tierra y aumenta riesgos ambientales. (Reid Wiseman/NASA)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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