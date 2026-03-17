Ciencia

Deshielo extremo altera la rotación de la Tierra y alarga los días como no ocurría en 3,6 millones de años

El cambio climático redistribuye la masa del planeta hacia el ecuador y desacelera su giro, con impacto en sistemas tecnológicos

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El derretimiento polar frena la rotación terrestre. Esto alarga los días y genera retos en la sincronización del tiempo mundial.
El derretimiento polar frena la rotación terrestre. Esto alarga los días y genera retos en la sincronización del tiempo mundial. (Canva stock/Ismael Lobo de Getty Images/Trifonov_Evgeniy de Getty Images Pro)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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