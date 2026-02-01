Ciencia

El deshielo en los polos activa microbios y acelera la liberación de carbono, según estudio internacional

La investigación advierte que el aumento de la actividad microbiana en suelos congelados libera gases de efecto invernadero y contaminantes acumulados por siglos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El deshielo polar impulsa microbios inactivos, acelera el ciclo del carbono y aumenta la emisión de gases que intensifican el cambio climático global.
El deshielo polar impulsa microbios inactivos, acelera el ciclo del carbono y aumenta la emisión de gases que intensifican el cambio climático global. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGdeshielopoloscarbonoÁrticoAntártida
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.