Crucero con unos 200 pasajeros quedó atrapado en el hielo de la Antártida y fue liberado por un rompehielos de Estados Unidos: video

El Scenic Eclipse II quedó inmovilizado en el mar de Ross y fue escoltado hasta aguas abiertas tras la intervención de la Guardia Costera estadounidense

Por O Globo / Brasil / GDA
El rompehielos Polar Star liberó a un crucero atrapado en el hielo antártico. No hubo heridos ni daños reportados en la embarcación.
El rompehielos Polar Star liberó a un crucero atrapado en el hielo antártico. No hubo heridos ni daños reportados en la embarcación. (USCGC Polar Star/USCGC Polar Star)







