Ciencia

Estudiante muere tras jugar videojuegos durante cuatro días sin dormir: colapsó por hemorragia cerebral

Un estudiante universitario en Taiwán murió tras pasar cuatro días seguidos jugando videojuegos sin dormir. Médicos detectaron ruptura de arterias cerebrales y una hemorragia grave

Por O Globo / Brasil / GDA
Un universitario en Taiwán sufrió hemorragia cerebral tras varios días sin dormir mientras jugaba videojuegos. El caso se divulgó como advertencia.
Un universitario en Taiwán sufrió hemorragia cerebral tras varios días sin dormir mientras jugaba videojuegos. El caso se divulgó como advertencia. (Canva stock/EVG Kowalievska de Pexels / Kerkez de Getty Images)







notas iaSUChemorragia cerebralvideojuegos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

