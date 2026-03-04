Estudiante muere tras jugar videojuegos durante cuatro días sin dormir: colapsó por hemorragia cerebral

Un universitario en Taiwán sufrió hemorragia cerebral tras varios días sin dormir mientras jugaba videojuegos. El caso se divulgó como advertencia.

Un estudiante universitario en Taipéi, Taiwán, murió tras pasar cuatro días seguidos jugando videojuegos sin dormir. El joven sufrió el rompimiento de arterias cerebrales, lo que provocó una hemorragia grave que puso en riesgo su vida.

El caso salió a la luz el viernes 27 de febrero. La enfermera Lin Ting, quien presenció la atención médica, divulgó la historia como advertencia sobre los riesgos de hábitos extremos.

Según el relato de la profesional de salud, el joven estaba de vacaciones y decidió dedicar su tiempo libre a jugar videojuegos. Durante varios días se mantuvo despierto. Sus padres le pidieron que descansara y el estudiante ignoró las advertencias y continuó con la actividad.

En la cuarta noche, el joven se levantó para ir al baño. En ese momento gritó y perdió el conocimiento. Su familia lo trasladó de inmediato a un hospital.

Los médicos detectaron ruptura de arterias en el cerebro, situación que causó una hemorragia significativa. El paciente ingresó de urgencia a una cirugía para detener el sangrado interno.

Tras la operación, el estudiante permaneció conectado a ventilación mecánica. Su supervivencia dependía de estos equipos médicos.

La familia observó el sufrimiento del joven. Ante el pronóstico médico, decidió optar por el tratamiento paliativo. El equipo médico desconectó los aparatos de soporte vital con autorización de los familiares.

La enfermera Lin Ting explicó en redes sociales que las hemorragias cerebrales no solo se relacionan con presión alta, sino también con niveles elevados de glucosa o colesterol. También pueden vincularse con hábitos poco saludables.

Entre estos factores mencionó la privación del sueño, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y el estrés constante.

La profesional indicó que descuidar la salud del cerebro y mantener hábitos perjudiciales pueden provocar que los vasos sanguíneos colapsen en cualquier momento.

