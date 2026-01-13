Estos son los eclipses de Luna que se podrán ver en 2026: conozca las fechas y regiones de observación

En 2026 habrá dos eclipses de Luna: uno total el 3 de marzo y uno parcial entre el 27 y 28 de agosto, visibles en gran parte del mundo.

El año 2026 tendrá dos eclipses de Luna, según los registros de la NASA. El primero será un eclipse total, el 3 de marzo. El segundo será un eclipse parcial, entre el 27 y 28 de agosto.

Ambos eventos serán visibles desde amplias regiones del planeta, aunque no en todos los territorios se podrá observar cada una de sus fases.

¿Qué significa cada tipo de eclipse lunar?

Un eclipse de Luna ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y proyecta su sombra sobre el satélite natural. Dependiendo de cuánto ingrese la Luna en esa sombra, el fenómeno puede ser total o parcial.

En un eclipse total de Luna, el disco lunar entra por completo en la umbra, que es la zona más oscura de la sombra terrestre. Durante la fase central, la Luna queda totalmente cubierta y el fenómeno alcanza su máximo.

En un eclipse parcial de Luna, solo una parte de la Luna atraviesa la umbra. El resto del disco permanece fuera de esa región, por lo que la cobertura no es completa y el oscurecimiento es parcial.

Ambos tipos de eclipses se desarrollan en varias fases, que incluyen el ingreso y la salida de la Luna de la penumbra y de la umbra. La duración y visibilidad dependen de la geometría del alineamiento y de la ubicación geográfica desde donde se observe.

Eclipse total de Luna: 3 de marzo de 2026

El 3 de marzo de 2026 ocurrirá un eclipse total de Luna. Durante este fenómeno, la Luna quedará completamente cubierta por la sombra de la Tierra en su fase central.

De acuerdo con los datos disponibles, la totalidad durará 58 minutos. El evento completo, desde el inicio de la fase penumbral hasta su final, se extenderá por 5 horas y 39 minutos.

Las regiones donde será visible incluyen Asia, Australia, las islas del Pacífico y el continente americano. También se indica visibilidad en amplias zonas de Europa, África, los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, así como en regiones polares.

En el momento del máximo del eclipse, este ocurrirá a las 11:33 a. m. (UTC).

Eclipse parcial de Luna: 27 y 28 de agosto de 2026

El segundo evento del año será un eclipse parcial de Luna, que se desarrollará entre el 27 y 28 de agosto de 2026.

En este caso, la Luna solo ingresará de forma parcial en la umbra de la Tierra. La fase parcial tendrá una duración de 3 horas y 18 minutos, mientras que el fenómeno completo se prolongará por 5 horas y 38 minutos.

Este eclipse podrá observarse desde América, Europa, África y el oeste de Asia, además de amplias zonas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, y regiones de la Antártida.

El momento de mayor cobertura del eclipse ocurrirá a las 4:12 a. m. (UTC).