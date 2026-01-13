Ciencia

Estos son los eclipses de Luna que se podrán ver en 2026: conozca las fechas y regiones de observación

El 2026 tendrá dos eclipses de Luna. Uno será total en marzo y otro parcial en agosto. Ambos podrán observarse desde amplias zonas del planeta

Por Jailine González Gómez
Desde la entrada en la penumbra hasta la fase total, la Luna cambia de color y brillo debido a la sombra proyectada por la Tierra.
En 2026 habrá dos eclipses de Luna: uno total el 3 de marzo y uno parcial entre el 27 y 28 de agosto, visibles en gran parte del mundo. (Canva/Canva)







Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

