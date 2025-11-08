Ciencia

Estos sitios web muestran en tiempo real el viaje del misterioso cometa 3I/ATLAS

Siga en tiempo real el paso del cometa 3I/ATLAS, un visitante interestelar que atraviesa el Sistema Solar y despierta la atención de astrónomos en todo el mundo

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El cometa 3I/ATLAS sorprendió al brillar tras el Sol y planteó dudas sobre su origen interestelar [Imagen con fines ilustrativos].
El cometa 3I/ATLAS sorprendió al brillar tras el Sol y planteó dudas sobre su origen interestelar [Imagen con fines ilustrativos]. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCometa3I/ATLASCometa 3I/ATLAS
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.