Esto permite que los tiburones de Groenlandia sobrevivan durante 400 años en aguas profundas

Investigación científica demuestra que el tiburón de Groenlandia no es ciego y mantiene la retina intacta durante cientos de años.

El tiburón de Groenlandia, uno de los vertebrados más longevos del planeta, mantiene un sistema visual funcional durante cientos de años. Un estudio científico reveló que este animal protege su retina mediante mecanismos genéticos de reparación del ADN, lo que desafía la idea de que el envejecimiento extremo conduce de forma inevitable a la ceguera.

La investigación se publicó el lunes 5 de enero en la revista Nature Communications. Los resultados indican que el Somniosus microcephalus, capaz de vivir hasta 400 años y alcanzar seis metros de longitud, conserva una visión activa pese a habitar aguas frías, profundas y con muy poca luz.

Durante décadas, la comunidad científica describió a esta especie como casi ciega. Sus ojos opacos, la presencia frecuente de parásitos en la córnea y su vida en profundidades de hasta 3.000 metros reforzaron esa percepción. Sin embargo, nuevas observaciones cambiaron ese enfoque.

Movimiento ocular frente a la luz

La fisiologista Dorota Skowronska-Krawczyk, de la Universidad de California en Irvine, analizó grabaciones del tiburón de Groenlandia en aguas turbias del océano Ártico. En los videos, el globo ocular del animal se movía lentamente y seguía una fuente luminosa.

Ese comportamiento cuestionó la hipótesis de ceguera funcional. Desde una perspectiva evolutiva, la conservación de un órgano complejo sugiere que cumple una función relevante. La reacción visual resultó aún más llamativa si se considera que otras especies de ambientes oscuros, como cuevas submarinas, perdieron la visión con el paso del tiempo.

Análisis de ojos centenarios

Para profundizar en el hallazgo, el equipo científico recolectó muestras oculares excepcionales entre 2020 y 2024. Los ejemplares se capturaron con líneas de pesca científica cerca de la Estación Ártica de la Universidad de Copenhague, en la isla Disko, Groenlandia.

Algunos globos oculares pertenecían a tiburones con más de 100 años de edad. Tras un proceso controlado de descongelamiento, los investigadores realizaron análisis histológicos y moleculares. Los resultados mostraron ausencia de muerte celular y de degeneración de la retina, incluso en individuos extremadamente longevos.

Retina activa en condiciones extremas

El estudio confirmó que las células esenciales para la visión permanecen organizadas y funcionales. La rodopsina, proteína clave para detectar luz en ambientes de baja iluminación, se mantuvo activa y adaptada a la luz azul, el tipo de longitud de onda que mejor penetra en las profundidades oceánicas.

También se determinó que los parásitos adheridos a la córnea no bloquean por completo el paso de la luz hacia la retina. Además, las capas internas del ojo presentan características anatómicas compatibles con la visión en condiciones extremas.

Reparación genética como clave

El hallazgo más relevante surgió del análisis genético. La retina mostró una alta expresión de genes asociados al reparo del ADN. Este proceso protege los tejidos oculares del daño acumulativo que, en humanos, se asocia con enfermedades como la degeneración macular o el glaucoma.

Según los autores, este mecanismo permite que la retina conserve su integridad durante siglos. La longevidad del tiburón de Groenlandia lo convierte en un modelo biológico de alto valor para estudiar la relación entre envejecimiento y preservación de la visión.

Potencial para la medicina humana

Los investigadores consideran que comprender estos procesos puede abrir nuevas líneas de estudio en la medicina humana. La posibilidad de replicar o estimular mecanismos similares de reparación celular podría contribuir al desarrollo de terapias para prevenir la pérdida visual asociada a la edad.

La biología visual de los tiburones continúa poco explorada. Por esa razón, el equipo subrayó la importancia del financiamiento científico para avanzar en este campo. Los próximos estudios buscarán detallar cómo funcionan estos mecanismos y evaluar su aplicación potencial en otras especies.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.