Este truco casero elimina el sudor y las manchas de su ropa antes de lavarla

Vinagre, bicarbonato y detergente pueden ayudarle a limpiar su ropa y quitar el olor a sudor con métodos caseros.

Un método casero y eficaz puede ayudarle a eliminar los olores fuertes y las manchas de sudor de sus prendas antes de colocarlas en la lavadora.

Cuando se realiza el lavado habitual, algunos residuos de desodorante pueden permanecer adheridos a las fibras de la tela. Esto facilita que el olor a sudor y las manchas se mantengan, especialmente en las zonas de las axilas y el cuello.

Según la empresa Eureda Textil, resulta importante clasificar la ropa por colores. También aconseja no incluir blusas delicadas en la lavadora ni lavar continuamente con agua caliente.

Si los productos especializados no han eliminado por completo los olores o manchas, puede aplicar dos soluciones caseras que se preparan en pocos minutos.

Cómo quitar el olor a sudor de la ropa antes de lavarla

Para preparar la solución, debe mezclar en un atomizador:

2 tazas de agua

1 cucharada de vinagre blanco

1 cucharada de bicarbonato de sodio

Aplique esta mezcla directamente en el área afectada de la prenda, como las axilas o el cuello. Espere 5 minutos y, después, coloque la prenda en la lavadora. Aplique esta técnica únicamente a las prendas que presentan mal olor.

Cómo quitar las manchas de sudor de la ropa blanca

La cuenta especializada en limpieza Huele a limpio indicó una fórmula casera para tratar manchas persistentes. Debe realizar esta mezcla en un recipiente:

1 cucharada de percarbonato (blanqueador)

1 cucharada de detergente para ropa

1 cucharada de vinagre

½ taza de agua caliente

Sumerja la parte manchada de la prenda en la mezcla durante 1 hora. Posteriormente, realice el lavado en lavadora como lo hace habitualmente.

Advertencias de uso

No mezcle estos productos con lejía, lavandina o amoniaco, ya que podrían generarse gases peligrosos. Además, utilice guantes y mascarilla para evitar irritaciones en la piel o inhalación de vapores.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.