Este telescopio de la NASA buscará miles de mundos y galaxias: ya está listo para su misión

La NASA completó la construcción del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman

Por O Globo / Brasil / GDA
El nuevo telescopio Roman de la NASA explorará el cosmos con tecnología avanzada y visión infrarroja desde 2026.
El nuevo telescopio Roman de la NASA explorará el cosmos con tecnología avanzada y visión infrarroja desde 2026.







