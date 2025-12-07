Este telescopio de la NASA buscará miles de mundos y galaxias: ya está listo para su misión

El nuevo telescopio Roman de la NASA explorará el cosmos con tecnología avanzada y visión infrarroja desde 2026.

La NASA confirmó que finalizó la construcción del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, el próximo gran observatorio espacial de la agencia estadounidense. El anuncio se realizó el viernes 5 de diciembre, después de que los equipos técnicos unieran todas las piezas del telescopio en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard, en Maryland, Estados Unidos.

Con su estructura ya integrada, el Roman se prepara para una fase de pruebas antes de su lanzamiento previsto entre 2026 y 2027. Su objetivo principal será observar el universo con una visión infrarroja de amplio campo, lo que permitirá descubrir más de 100.000 planetas, cientos de millones de estrellas y miles de millones de galaxias durante sus primeros cinco años de operación.

Tecnología para ver lo invisible

Gracias a su capacidad para captar luz infrarroja, el telescopio podrá detectar señales cósmicas invisibles para el ojo humano. Su diseño permite combinar una alta sensibilidad con una visión panorámica del cosmos, lo que dará lugar a estudios más amplios y profundos en menos tiempo que otras misiones anteriores.

Los científicos esperan que este instrumento ayude a resolver uno de los mayores enigmas de la cosmología: por qué el universo se expande a un ritmo acelerado. El Roman investigará si existe una fuerza o componente desconocido que influye en esta aceleración.

Instrumentos de precisión

El telescopio Nancy Grace Roman cuenta con dos equipos principales:

Instrumento de Campo Amplio (Wide Field Instrument) : se trata de una cámara de 288 megapíxeles capaz de capturar imágenes detalladas de regiones celestes más extensas que el tamaño aparente de una luna llena. Esta tecnología permitirá recoger datos cientos de veces más rápido que el Telescopio Espacial Hubble.

: se trata de una cámara de capaz de capturar imágenes detalladas de regiones celestes más extensas que el tamaño aparente de una luna llena. Esta tecnología permitirá recoger datos cientos de veces más rápido que el Telescopio Espacial Hubble. Instrumento Coronógrafo (Coronagraph Instrument): está diseñado para bloquear el brillo de las estrellas distantes y así facilitar la observación directa de exoplanetas. También permitirá estudiar discos de polvo alrededor de estrellas cercanas, lo que revelará la presencia de planetas grandes, fríos y antiguos en órbitas próximas.

El coronógrafo funcionará en luz visible y aplicará nuevas tecnologías para identificar cuerpos celestes que hoy no pueden observarse con otras herramientas.

Una misión con nombre histórico

El telescopio recibe su nombre en honor a Nancy Grace Roman, la primera astrónoma jefe de la NASA. Reconocida como la “madre del Hubble”, impulsó el desarrollo de telescopios espaciales y luchó por que la astronomía fuera más accesible.

Esta misión continuará su legado al generar una gran cantidad de datos astronómicos que podrán utilizar científicos de todo el mundo en las próximas décadas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.