Este será el destino de las iguanas que quedaron congeladas en Florida tras la ola de frío

Las bajas temperaturas facilitaron la captura de miles de iguanas en Florida. La mayoría terminó sacrificada por decisión de las autoridades ambientales.

Las iguanas verdes congeladas por el frío en Florida enfrentaron un desenlace definitivo tras una medida excepcional de las autoridades estatales. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) permitió a los ciudadanos capturarlas sin permiso durante un período limitado. El objetivo fue reducir la población de esta especie invasora, considerada una amenaza ambiental y sanitaria.

Según informó la agencia, 5.195 iguanas fueron eliminadas durante la vigencia de la orden especial. Muchos ejemplares recibieron eutanasia humanitaria por parte de personal capacitado. Otros animales se entregaron a operadores autorizados que los comercializaron fuera del Estado Soleado.

La FWC emitió el 30 de enero la Orden Ejecutiva 26-03. La disposición autorizó de forma temporal a los residentes a retirar de la naturaleza iguanas verdes vivas aturdidas por el frío, sin necesidad de permisos. La medida respondió a un episodio de temperaturas cercanas o inferiores al punto de congelación.

En esas condiciones, los reptiles entran en un estado de letargo. Pierden el control muscular y aparentan estar inmóviles o congelados. Este fenómeno facilitó la captura de los animales.

Tras la recolección, las iguanas se trasladaron a oficinas seleccionadas de la FWC. En esos sitios se aplicaron protocolos de sacrificio considerados humanitarios por la agencia.

Por qué Florida considera invasoras a las iguanas

Las iguanas verdes generan impactos negativos en la fauna nativa, la flora y la economía de Florida. De acuerdo con la información oficial, causan daños frecuentes en jardines residenciales y comerciales.

También representan un riesgo para la infraestructura. Al excavar madrigueras, provocan erosión y colapsos en aceras, cimientos, malecones y riberas.

Otro problema es sanitario. Los excrementos de las iguanas suelen aparecer en muelles, embarcaciones, porches, terrazas y piscinas. A través de estos desechos, pueden transmitir la bacteria Salmonella a los humanos.

La legislación estatal autoriza a los residentes a sacrificarlas sin crueldad durante todo el año dentro de sus propiedades o con permiso del dueño del terreno.

La FWC advirtió que nunca se debe llevar una iguana aturdida por el frío a una vivienda o edificio para que recupere el calor. Estos animales pueden reaccionar más rápido de lo esperado y morder o arañar al sentirse amenazados.

La agencia recordó que, al ser una especie prohibida, los ciudadanos no pueden transportarlas sin permiso, ni siquiera de forma temporal, salvo durante habilitaciones especiales como la reciente.

Medidas para alejarlas de su propiedad

El gobierno de Oakland Park difundió una serie de recomendaciones preventivas para evitar la presencia de iguanas en terrenos privados. Entre las acciones sugeridas se encuentran:

Eliminar plantas que funcionen como atrayentes.

que funcionen como atrayentes. Rellenar agujeros para impedir que excaven.

para impedir que excaven. Colocar campanillas de viento u objetos que generen ruido intermitente.

u objetos que generen ruido intermitente. Colgar CDs u objetos reflectantes .

. Rociarlas con agua como método disuasorio.

como método disuasorio. Proteger jardines valiosos con jaulas o recintos con mosquiteros.

Las autoridades también insistieron en que nunca se deben alimentar las iguanas. Esto incluye dejar comida para mascotas o frutas maduras a su alcance, ya que favorece su permanencia y reproducción.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.