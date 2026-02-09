Ciencia

Este será el destino de las iguanas que quedaron congeladas en Florida tras la ola de frío

Florida permitió capturar iguanas congeladas por el frío. Más de 5.000 ejemplares fueron sacrificados o enviados fuera del estado por su impacto ambiental y sanitario

Por La Nación / Argentina / GDA
Las bajas temperaturas facilitaron la captura de miles de iguanas en Florida. La mayoría terminó sacrificada por decisión de las autoridades ambientales.
Las bajas temperaturas facilitaron la captura de miles de iguanas en Florida. La mayoría terminó sacrificada por decisión de las autoridades ambientales. (JOE RAEDLE/Getty Images via AFP)







La Nación / Argentina / GDA

