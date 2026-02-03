Ciencia

El extraño fenómeno climatológico que deja a las iguanas inmóviles en las calles de Florida

El fenómeno ocurre cuando las bajas temperaturas inmovilizan a estos reptiles de sangre fría y los hacen perder agarre en los árboles

Por O Globo / Brasil / GDA
Una iguana verde aturdida por el frío yace en el suelo el 1 de febrero de 2026 en Miami Beach, Florida. Estas criaturas de sangre fría caen de los árboles cuando las temperaturas bajan demasiado. El sur de Florida alcanzó los 35 °F durante la noche, cuando una ola de frío ártico azotó la zona.
El frío intenso en el sur de Florida paraliza a las iguanas verdes, las hace caer de los árboles y activa campañas oficiales de control ambiental. (JOE RAEDLE/Getty Images via AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

