El extraño fenómeno climatológico que deja a las iguanas inmóviles en las calles de Florida

El frío intenso en el sur de Florida paraliza a las iguanas verdes, las hace caer de los árboles y activa campañas oficiales de control ambiental.

Iguanas verdes aparecieron inmóviles en patios, aceras y calles del sur de Florida tras una reciente ola de frío. El fenómeno no se relaciona con lluvias ni con vientos extremos. La causa responde a una reacción fisiológica de estos reptiles ante las bajas temperaturas.

Las iguanas son reptiles de sangre fría. Su organismo depende del ambiente para regular funciones vitales. Cuando la temperatura se acerca al punto de congelación, los animales entran en estado de torpor. Esa condición provoca una parálisis temporal. La movilidad disminuye de forma drástica.

Durante ese proceso, las iguanas pierden la capacidad de aferrarse a las ramas. Como resultado, caen de los árboles hacia el suelo. El escenario suele sorprender a residentes que encuentran a los animales dispersos al amanecer.

Especialistas citados por la prensa local señalaron que las zonas cercanas al agua agravan el impacto del frío. Jessica Kilgore, de Iguana Solutions, explicó que la combinación de aire frío, humedad y viento acelera la pérdida de calor corporal. En episodios previos de heladas, la experta detectó iguanas congeladas con mayor frecuencia en áreas costeras.

La apariencia puede resultar engañosa. Muchas iguanas no están muertas cuando permanecen en el suelo. Con el aumento gradual de la temperatura durante el día, algunos ejemplares recuperan el movimiento. Sin embargo, el periodo de inmovilidad las expone a atropellamientos, depredadores y lesiones.

Ante esa situación, las autoridades ambientales activaron protocolos de respuesta. La Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de la Florida (FWC) impulsó una campaña de recolección de iguanas afectadas. La medida incluyó una autorización temporal que permitió a residentes capturar y trasladar iguanas-verdes, aun sin licencia, hacia puntos designados y bajo supervisión técnica, según reportes del Naples Daily News.

La iniciativa también se vinculó con el control de especies invasoras. La iguana verde figura como especie no nativa en Florida. Datos de la FWC indicaron el registro de más de 600 especies no nativas en el estado. La mayoría ingresó mediante el comercio legal de animales vivos. Al menos 139 especies lograron reproducirse de forma libre en el entorno natural.

El frío extremo impactó a otras especies exóticas. Ian Bartoszek, de la Conservancy of Southwest Florida, señaló que las temperaturas bajas pueden resultar letales para la pitón-birmana. Informes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), citados por The News-Press, advirtieron que algunos individuos ya mostraron adaptaciones genéticas que ampliaron su tolerancia al frío.

Los especialistas coincidieron en que estos eventos provocan solo una reducción temporal de las poblaciones invasoras. Las caídas recurrentes de iguanas durante frentes fríos subrayaron la necesidad de políticas permanentes de monitoreo y control, en un contexto de extremos climáticos cada vez más frecuentes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.