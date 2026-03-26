Ciencia

Este fósil hallado en el norte de África sacude la paleontología y cambia el mapa de la evolución de los simios

El descubrimiento del Masripithecus moghraensis en Egipto sugiere que los ancestros de los simios modernos surgieron fuera del este de África

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Por Europa Press
Investigadores de la Universidad Mansoura descubren un fósil de 17.000.000 de años en Egipto que vincula el origen de los simios modernos con el norte de África.
Investigadores de la Universidad Mansoura descubren un fósil de 17.000.000 de años en Egipto que vincula el origen de los simios modernos con el norte de África. Imágenes con fines ilustrativos. (Canva stocks/jonleong64 de Pixabay / Francesco Ungaro de Pexels)







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