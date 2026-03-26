Este fósil hallado en el norte de África sacude la paleontología y cambia el mapa de la evolución de los simios

Investigadores de la Universidad Mansoura descubren un fósil de 17.000.000 de años en Egipto que vincula el origen de los simios modernos con el norte de África. Imágenes con fines ilustrativos.

Un fósil de simio hallado en el norte de Egipto transforma la comprensión sobre la evolución temprana de los hominoideos (primates antropomorfos sin cola). El descubrimiento pertenece a investigadores del Centro de Paleontología de Vertebrados de la Universidad Mansoura (MUVP).

El hallazgo apareció en la revista Science. Los datos sugieren que los ancestros cercanos de los simios modernos surgieron en el norte de África. Esta zona se ubica fuera de las regiones tradicionales de estudio en el este del continente.

David Alba y Júlia Arias-Martorell, expertos de la Universidad de Barcelona, explicaron que puede ser que los paleontólogos buscaron ancestros en sitios equivocados. El nuevo ejemplar tiene una antigüedad de entre 17.000.000 y 18.000.000 de años.

La especie recibió el nombre de Masripithecus moghraensis. Esta representa la relación hominoide conocida más cercana al linaje que dio origen a los simios actuales y a los humanos.

Los primeros simios se originaron en Afro-Arabia hace más de 25.000.000 de años durante el Oligoceno. Luego se extendieron hacia Eurasia hace aproximadamente entre 14.000.000 y 16.000.000 de años.

El origen de los simios modernos todavía genera dudas entre los científicos. Los restos de este periodo son escasos y difíciles de interpretar. El registro fósil en África es irregular y se concentra en pocas regiones.

Shorouq Al-Ashqar y sus colaboradores del MUVP describieron el fósil identificado en la región de Wadi Moghra. La especie habitó el norte de Egipto hace unos 17.000.000 o 18.000.000 de años.

El Masripithecus aporta conocimientos sobre la diversidad de los simios primitivos. El animal vivió en un momento clave cuando África se conectaba con Eurasia. Ese proceso facilitó la dispersión de las especies.

Los investigadores utilizaron un enfoque bayesiano moderno de datación para situar a la especie en el árbol evolutivo. Este método analiza rasgos anatómicos y edades fósiles para estimar los tiempos de divergencia.

El análisis determinó que el ejemplar es el hominoide basal más relacionado con el linaje actual. Los expertos sostienen que los simios modernos surgieron en el norte de Afro-Arabia, el Levante o el Mediterráneo oriental.