Ciencia

Este alimento puede ayudar a revertir el hígado graso si elimina este endulzante muy común

Descubra qué alimentos ayudan a revertir el hígado graso, cuál es el endulzante más riesgoso y qué hábitos pueden frenar esta enfermedad silenciosa

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Una dieta rica en fibra y baja en azúcares ayuda a tratar el hígado graso. El jarabe de maíz de alta fructosa empeora la condición.
Una dieta rica en fibra y baja en azúcares ayuda a tratar el hígado graso. El jarabe de maíz de alta fructosa empeora la condición. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCHígado grasoSalud
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.