Ciencia

Este alimento común tiene más potasio que un banano

Un fruto verde supera al banano en potasio y ofrece beneficios clave para el corazón y los músculos. Conozca por qué los nutricionistas lo destacan y cómo incluirlo en su dieta diaria

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Un fruto verde supera al plátano en potasio y ofrece ventajas para el corazón, los músculos y el equilibrio celular, según la ciencia nutricional.
Un fruto verde supera al plátano en potasio y ofrece ventajas para el corazón, los músculos y el equilibrio celular, según la ciencia nutricional. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCAguacatePotasioBananoSalud
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.