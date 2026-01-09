Este alimento común tiene más potasio que un banano

Un fruto verde supera al plátano en potasio y ofrece ventajas para el corazón, los músculos y el equilibrio celular, según la ciencia nutricional.

Investigaciones nutricionales posicionan a un fruto verde por encima de opciones frutales tradicionales en contenido de potasio. Su consumo ofrece beneficios relevantes para el sistema cardíaco y la función muscular, según evidencia científica. Los especialistas subrayan la importancia de cubrir los requerimientos diarios de minerales esenciales para el correcto funcionamiento celular.

¿Cuál alimento supera al plátano en potasio?

El aguacate aporta casi el doble de potasio en comparación con el banano. Un ejemplar mediano del fruto amarillo contiene cerca de 537 miligramos de este mineral. En contraste, una unidad completa del fruto verde entrega aproximadamente 975 miligramos.

Este nivel de concentración facilita alcanzar la ingesta mínima diaria que sugiere la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los adultos requieren al menos 3.510 miligramos de potasio al día para mantener funciones vitales. El sitio My Food Data respalda que la densidad nutricional de este alimento supera a opciones más conocidas.

El potasio actúa como electrolito. Regula el equilibrio de agua en las células y permite la transmisión de impulsos nerviosos. La contracción muscular depende de su disponibilidad en la sangre.

Un nivel adecuado protege el ritmo cardíaco y reduce riesgos vasculares a largo plazo. Alcanzar la cifra diaria recomendada implicaría consumir cuatro unidades de este fruto. Aun así, media pieza diaria representa un aporte relevante.

Consecuencias de la deficiencia

La falta de potasio recibe el nombre de hipocalemia. Los primeros signos incluyen cansancio y debilidad en las extremidades. También aparecen espasmos y alteraciones en el ritmo de los latidos. La carencia afecta el tránsito intestinal y provoca constipación.

En casos graves, el cuadro compromete la vida por fallas cardíacas. La detección temprana se logra mediante consulta médica y exámenes de laboratorio. La debilidad muscular suele ser el síntoma inicial en actividades cotidianas. El desequilibrio de líquidos internos altera la presión osmótica de los tejidos y ralentiza la digestión.

Beneficios adicionales del fruto verde

El aguacate aporta grasas monoinsaturadas y fibra dietética. Estos componentes protegen el sistema cardiovascular y favorecen la digestión. Además, contiene vitaminas E, C, K y B6, junto con antioxidantes que combaten el estrés oxidativo.

La grasa saludable mejora la absorción de vitaminas liposolubles. La fibra ayuda a evitar picos de glucosa tras las comidas y promueve la saciedad. Su versatilidad culinaria permite usos dulces o salados sin pérdida de propiedades, especialmente en preparaciones en crudo. El reemplazo de grasas saturadas por las presentes en este vegetal beneficia el corazón y contribuye a reducir la inflamación sistémica. La vitamina K apoya de forma indirecta la salud ósea.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.