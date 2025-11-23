Salud

El poder oculto del magnesio y potasio contra el hígado graso: lo que revelan los estudios

El magnesio y el potasio ofrecen beneficios clave en el metabolismo hepático y el control del colesterol, según nuevos estudios

Por La Nación / Argentina / GDA
Los minerales magnesio y potasio podrían ser aliados para tratar el hígado graso y regular el metabolismo de grasas y azúcares.
Los minerales magnesio y potasio podrían ser aliados para tratar el hígado graso y regular el metabolismo de grasas y azúcares. (Canva/Canva)







notas iaHígadoHígado grasoMagnesioPotasio
La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

