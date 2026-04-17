Estas son las zonas en Costa Rica donde se observará el sol cenital este viernes, según el IMN

El sol cenital se observará este 17 de abril en distintas zonas del país con horarios variables.

El fenómeno del sol cenital se presentará este viernes 17 de abril en distintas localidades del país, principalmente en regiones del norte y Pacífico, donde el Sol se ubicará exactamente sobre la vertical y provocará la ausencia casi total de sombras al mediodía.

Según información del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el evento ocurrirá en puntos como La Fortuna y Muelle de San Carlos, Chilamate, Las Palmitas, Tortuguero, Tilarán, Tierras Morenas, La Fortuna de Bagaces, Liberia, Playas del Coco y Nacascolo.

El mediodía solar variará según la ubicación. En Tortuguero se registrará a las 11:33 a. m., mientras que en Liberia ocurrirá a las 11:41 a. m., momento en que los rayos solares inciden de forma perpendicular sobre la superficie.

El sol cenital es un fenómeno astronómico que se produce únicamente en la zona intertropical del planeta, es decir, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. En estas regiones, el Sol puede alcanzar una posición de 90 grados respecto al observador.

Durante este evento, los objetos verticales proyectan una sombra mínima o inexistente, lo que permite identificar con facilidad el instante exacto en que ocurre. Este efecto ha sido utilizado históricamente por diversas culturas para marcar ciclos agrícolas y eventos importantes.

En Costa Rica, el fenómeno sucede dos veces al año debido a su ubicación geográfica, primero entre abril y mayo, y luego entre agosto y setiembre, conforme el Sol aparenta desplazarse entre ambos trópicos.

El IMN recomienda observar el evento con precaución y evitar la exposición directa al Sol sin protección, debido a los niveles elevados de radiación solar durante ese periodo.