Ciencia

Estas son las zonas en Costa Rica donde se observará el sol cenital este viernes, según el IMN

El fenómeno que elimina las sombras al mediodía llegará a varias zonas del país este viernes. Conozca los lugares y horarios exactos

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Por Silvia Ureña Corrales
El fenómeno de alineación se produce durante el sol cenital, en la zona sur (Foto: Carlos Morales)
El sol cenital se observará este 17 de abril en distintas zonas del país con horarios variables.







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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